Новый счетчик обошелся россиянину в сотни тысяч рублей

Молодой барнаулец потерял 700 тысяч рублей на замене счетчиков из-за аферистов

Молодой житель Барнаула потерял сотни тысяч рублей на замене прибора учета. Подробности случившегося приводит пресс-служба управления МВД по Алтайскому краю.

По поводу замены счетчика с 26-летним россиянином связались по телефону. Собеседник представился сотрудником энергосбытовой компании и заявил, что для оформления заявки якобы требуется произнести код из СМС. Барнаулец не подверг слова «коммунальщика» сомнениям и продиктовал комбинацию цифр.

Следом мужчине пришло новое сообщение: в нем говорилось, что горожанин подвергся атаке мошенников, а его личные данные находятся под угрозой. Однако это сообщение было лишь новым звеном обманной цепочки. Позвонив по указанному в СМС телефону, барнаулец узнал, что на него оформили доверенность для получения кредита. Для защиты личных сведений ему прислали еще несколько сообщений с кодом аутентификации. Мужчина вновь зачитал их собеседникам.

Впоследствии, проверяя банковские приложения, россиянин обнаружил, что с его счетов были совершены транзакции на неизвестный номер. Как оказалось, голос на другом конце провода все это время принадлежал аферисту. Узнав секретный код из СМС жертвы, он смог дистанционно снять его банковские сбережения. В итоге замена счетчика обошлась пострадавшему более чем в 700 тысяч рублей и новый кредит. Он обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее жертвой аналогичной мошеннической схемы стала 66-летняя жительница Ангарска. Поначалу аферисты пытались убедить пенсионерку заменить счетчик, но женщина оказалась слишком занята, чтобы вникать в слова собеседника. В следующем звонке пострадавшей предложили скидку на оплату «коммуналки» — эта уловка оказалась эффективнее.