Аферисты под предлогом замены счетчика выманили у пенсионерки 4,5 миллиона рублей

Жительница Ангарска ради смены счетчика отдала 4,5 млн руб. аферистам

Жительница Ангарска стала жертвой мошенников. Аферисты выманили у нее миллионы рублей под предлогом замены счетчика, пишут «Ангарские ведомости».

Злоумышленники общались с 66-летней женщиной по телефону. В разговоре они представились сотрудниками энергосбытовой компании и предупредили россиянку, что ей необходимо обновить прибор учета. Однако в этот момент ей было не до разговоров, и она положила трубку.

Осознав, что этот сценарий не сработал, мошенники решили пойти по другому пути. Во втором звонке пострадавшей сообщили, что ей как пенсионерке полагается скидка на оплату «коммуналки». Оформить дисконт можно в офисе, однако встать в очередь можно заранее — дистанционно. Для этого, по словам собеседника, необходимо предоставить номер СНИЛС. Сразу после того, как женщина продиктовала его, звонок прервался, а на экране телефона высветилось сообщение якобы от Роскомнадзора. Это предупреждение стало новым звеном в цепочке махинаторов.

В «ведомственном» сообщении говорилось, что ангарчанка связалась с мошенниками, и благодаря номеру ее СНИЛС преступники получили доступ к ее личному кабинету на портале «Госуслуги». Уже по телефону пенсионерке рассказали, что средства с ее банковских вкладов переведены неизвестными лицами за границу. Вдобавок на ее имя успели взять несколько кредитов. Спасти деньги, по словам собеседника, можно, оформив ссуду самой.

Разглашать информацию о транзакциях пенсионерке запретили. Однако ее муж, заподозрив неладное, заблокировал карты супруги. Тем не менее по указке мошенников женщина попросила в банке выдать накопления с ее вкладов наличными. Так, около 1,3 миллиона рублей личных сбережений отправились на реквизиты аферистов. Кроме того, женщина сняла и доступный лимит с кредитной карты — 350 тысяч рублей, они тоже были переведены на «безопасные» счета.

Следом мошенники посягнули на недвижимость пенсионерки. Ей заявили, что жилплощадь была продана без ее ведома, но вернуть ее можно, якобы заключив «зеркальную» сделку. Женщина нашла желающих приобрести квартиру, а выручку от продажи, три миллиона рублей, она перевела телефонным собеседникам. Осознание пришло к ней только тогда, когда она вручала ключи новым собственникам. Горожанка обратилась в полицию.

В декабре в онлайн-кинотеатре Okko вышел документальный сериал «На крючке: когда звонит мошенник» — первый в России проект, который изнутри показывает, как работают мошеннические кол-центры. В фильме рассказано, какие схемы применяют преступники и как можно от них защититься.