Пятеро россиян подрались в Таиланде и оказались в полиции

Полиция Пхукета задержала пятерых россиян за драку в историческом районе острова

Пятеро россиян подрались на острове Пхукет в Таиланде и оказались в полиции. Об этом сообщает издание Daily News со ссылкой на местных правоохранителей.

Отмечается, что инцидент произошел 10 мая в историческом районе центральной части Пхукета. В конфликте участвовали как туристы, так и местные жители. Правоохранители задержали участников драки, среди которых были и граждане России.

По данным издания, полиция острова проводит проверку по факту произошедшего. Также решаетя вопрос о том, чтобы привлечь участников конфликта к ответственности.

Ранее сообщалось, что пьяный турист из Китая приставал к девушкам и подрался с охранником ночного клуба в тайском городе Паттайя. Мужчину задержали и отправили в полицейский участок. Пострадавшие девушки заявили, что намерены подать на нарушителя порядка в суд.