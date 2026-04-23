Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:49, 23 апреля 2026

Пьяный турист домогался девушек и подрался с охранниками клуба в Таиланде

Алина Черненко

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Китайский турист домогался девушек и подрался с охранниками ночного клуба на курорте Таиланда. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 22 апреля в Южной Паттайе. Полицейские прибыли в развлекательное заведение после сообщения о беспорядках и увидели охранников, удерживавших сильно пьяного иностранца, который агрессивно кричал. Рядом находились две девушки, 19 и 20 лет, которые дали показания.

Они рассказали правоохранителям, что у входа в клуб иностранец неоднократно неподобающим образом прикасался к одной из них. Сначала они пытались игнорировать его, но затем все же решили обратиться за помощью к охранникам.

После этого китаец стал вести себя агрессивно: бросил в девушек стакан и затеял драку с сотрудниками службы безопасности заведения. Пострадавшие заявили, что намерены подать на туриста в суд.

Дебошира доставили в полицейский участок, где он продолжал кричать и вести себя неадекватно. Его заключили под стражу. По данным источника, правоохранители ждут, когда иностранец протрезвеет, чтобы можно было продолжить расследование.

Ранее два российских туриста устроили пьяный дебош в тайском городе Патонг и оказались под угрозой депортации. Соотечественникам предъявили обвинения по статье об употреблении алкоголя и нарушении порядка в общественном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok