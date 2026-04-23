Пьяный турист домогался девушек и подрался с охранниками клуба в Таиланде

Китайский турист домогался девушек и подрался с охранниками клуба в Паттайе

Китайский турист домогался девушек и подрался с охранниками ночного клуба на курорте Таиланда. Об этом пишет местное издание Pattaya Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 22 апреля в Южной Паттайе. Полицейские прибыли в развлекательное заведение после сообщения о беспорядках и увидели охранников, удерживавших сильно пьяного иностранца, который агрессивно кричал. Рядом находились две девушки, 19 и 20 лет, которые дали показания.

Они рассказали правоохранителям, что у входа в клуб иностранец неоднократно неподобающим образом прикасался к одной из них. Сначала они пытались игнорировать его, но затем все же решили обратиться за помощью к охранникам.

После этого китаец стал вести себя агрессивно: бросил в девушек стакан и затеял драку с сотрудниками службы безопасности заведения. Пострадавшие заявили, что намерены подать на туриста в суд.

Дебошира доставили в полицейский участок, где он продолжал кричать и вести себя неадекватно. Его заключили под стражу. По данным источника, правоохранители ждут, когда иностранец протрезвеет, чтобы можно было продолжить расследование.

Ранее два российских туриста устроили пьяный дебош в тайском городе Патонг и оказались под угрозой депортации. Соотечественникам предъявили обвинения по статье об употреблении алкоголя и нарушении порядка в общественном месте.

