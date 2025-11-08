Силовые структуры
22:30, 7 ноября 2025

В Москве задержали главу департамента Минпромторга

РИАН: Задержан глава департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Кузнецов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Стало известно о задержании директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Министерства промышленности и торговли России Михаила Кузнецова. Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с деятельностью ведомства.

«Да, директор департамента машиностроения ТЭК Михаил Кузнецов задержан», — подтвердил собеседник издания.

Как уточняется, Кузнецов ведет свою деятельность в Минпромторге с декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Калининграде ФСБ задержала главу бюро медико-социальной экспертизы. 65-летней задержанной предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Речь тогда шла о получении более трех миллионов рублей, которые официально выплачивались как премии сотрудникам.

