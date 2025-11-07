Главу бюро медико-социальной экспертизы задержали из-за премий

В Калининграде ФСБ задержала главу бюро медико-социальной экспертизы

В Калининграде задержали исполняющего обязанности руководителя «Главного бюро медико-социальной экспертизы». Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным агентства, 65-летней задержанной предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Женщину обвиняют в получении более трех миллионов рублей, которые официально выплачивались как премии сотрудникам. Деньгами она распоряжалась по своему усмотрению.

УФСБ возбудило уголовное дело по статье 286 УК России, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ранее было подсчитано, что с начала года в России были задержаны десятки топовых чиновников — губернаторов, мэров и их замов.