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22:37, 26 июня 2026Мир

Израиль начнет выводить войска из Ливана

Израиль и Ливан договорились о выводе войск ЦАХАЛ из зоны конфликта
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Церемония подписания рамочного соглашения между Израилем и Ливаном в Вашингтоне

Церемония подписания рамочного соглашения между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна начать вывод войск с территории республики. Об этом сообщает телеканал RT.

Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны частично останется в буферной зоне на юге Ливана до тех пор, пока «Хезболла» не разоружится.

Ранее США и страны Персидского залива поддержали переговоры государств. Стороны отметили необходимость разоружения вооруженных группировок и «восстановления монополии ливанского государства на применение силы».

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