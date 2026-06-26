Израиль начнет выводить войска из Ливана

Израиль и Ливан договорились о выводе войск ЦАХАЛ из зоны конфликта

Церемония подписания рамочного соглашения между Израилем и Ливаном в Вашингтоне. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна начать вывод войск с территории республики. Об этом сообщает телеканал RT.

Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.

Как заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, армия страны частично останется в буферной зоне на юге Ливана до тех пор, пока «Хезболла» не разоружится.

Ранее США и страны Персидского залива поддержали переговоры государств. Стороны отметили необходимость разоружения вооруженных группировок и «восстановления монополии ливанского государства на применение силы».