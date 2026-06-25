США и страны Персидского залива поддержали переговоры Израиля и Ливана

Госдеп: США и страны ССАГПЗ выступили за переговоры между Израилем и Ливаном

США и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выступают за переговоры между Ливаном и Израилем. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам министерской встречи в Манаме, опубликованном на сайте Госдепа.

Стороны подтвердили свою приверженность суверенитету, безопасности и территориальной целостности Ливана, отмечается в заявлении. В связи с этим министры приветствовали двусторонние переговоры между Израилем и Ливаном, проводимые при содействии Вашингтона.

Как указано в заявлении, переговоры должны быть нацелены на создание условий для долгосрочного мира и договоренностей в сфере безопасности.

«Министры подчеркнули важность поддержания переговорного процесса вне зависимости от исхода других конфликтов», — сказано в документе.

США и страны ССАГПЗ выступили за выработку практического подхода, позволяющего восстановить государственную власть в Ливане и провести демаркацию постоянных границ. Стороны также указали на необходимость разоружения вооруженных группировок и «восстановления монополии ливанского государства на применение силы».

Ранее США и страны ССАГПЗ отвергли попытки ввести пошлины за проход судов через Ормузский пролив.