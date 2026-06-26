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22:23, 26 июня 2026Экономика

Российских чиновников наказали за ответ на заявку о плохой уборке снега летними фото

Пермских чиновников наказали за ответ на заявку о плохой уборке снега летними фото
Полина Кислицына (Редактор)

Чиновников из Перми наказали за ответ на заявку о плохой уборке снега летними фотографиями. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, в январе 2026 года местная жительница оставила на государственном портале жалобу о сугробах на одной из улиц. Ответ ей поступил лишь на днях. К нему были прикреплены снимки, сделанные в теплое время года, когда снег уже нет.

В администрации рассказали, что ответ горожанке не был насмешкой. Представитель мэрии оправдался, что правила портала требуют, чтобы каждая реакция властей на проблему включала в себя фото. Он добавил, что обслуживающая заваленную снегом придомовую территорию управляющая компания долго их не присылала. Чиновник заверил, что отвечавшим на письмо женщины выписали дисциплинарное взыскание и что впредь людям станут отвечать быстрее.

Ранее сообщалось, что мэр Калуги Дмитрий Денисов отказался пообещать жителям ремонт дороги.

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