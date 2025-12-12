Мэр российского города отказался пообещать жителям ремонт дороги

Мэр Калуги Денисов отказался пообещать жителям ремонт дороги

Мэр Калуги Дмитрий Денисов отказался пообещать местным жителям ремонт дороги, которую они чинят за свой счет в течение нескольких лет. Об этом пишет издание «Подъем».

Речь идет о дороге на 1-й Загородной улице, которую в последний раз ремонтировали в 1979 году. В 2005-м жители попросили у администрации привести участок в порядок, но спустя два года сами купили два грузовика щебенки и занялись починкой. Попытки обратиться к властям повторились в 2020-м и 2023 году, но в администрации ответили, что денег на ремонт нет. Горожанам пришлось снова чинить дорогу самостоятельно.

Денисов подтвердил, что денег на восстановительные работы по-прежнему нет. «У нас очень большая протяженность улично-дорожной сети, ежегодно закладываются средства на содержание, которые, безусловно, не покрывают все потребности», — объяснил глава города. Он добавил, что граждане не против покупать материалы для подсыпки самостоятельно.

«Граждане очень благодарны, что они изыскивают возможность приобрести какой-то материал инертный, в особенности это касается территорий, где никогда вообще не было дорог. Мы обычно с гражданами сотрудничаем в том плане, что они могут приобрести какой-то инертный материал. Обычно он достается, скажем так, после разбора каких-то строений, сооружений. И мы совместно с жителями используем строительный материал, проводим грейдирование, уплотнение», — рассказал Денисов.

Он отметил, что не может пообещать капитальный ремонт дороги на 1-й Загородной улице, так как это было бы безответственно. По словам мэра, все зависит от итога текущего финансового года и начала следующего.

Ранее жители Севастополя пожаловались на путь к школе, который превращается в непроходимую «жижу грязи». Власти города оправдали ее появление проведением археологических работ.