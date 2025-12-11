Реклама

18:24, 11 декабря 2025

Власти необычным образом оправдались за непроходимую жижу грязи в российском городе

Власти Севастополя оправдали появление грязи у школы археологическими работами
Жители одного из районов Севастополя пожаловались на путь к школе, который превращается в непроходимую «жижу грязи». Власти города, в свою очередь, оправдали ее появление проведением археологических работ. Внимание на ситуацию обратило издание «Подъем».

Речь идет о микрорайоне «Омега». По словам жильцов домов на улице Челнокова, они отрезаны от школы жижей грязи, а на тротуар нового проспекта взбираться очень тяжело. Люди добавляют, что удобных подходов нет, а «высаженные деревья становятся вспомогательным средством, чтобы была хоть малейшая возможность взобраться по грязевой горке».

В Дептрансе Севастополя журналистам подтвердили, что получают жалобы на «сложности с проходом по грунтовым тропам». Чиновники утверждают, что существует схема централизованных путей обхода. Там напомнили, что спорный участок относится к хоре Херсонеса Таврического и на данный момент находится в федеральной собственности. Позднее территорию собираются передать городу, провести археологические работы и обустроить рекреационную зону, сохранив древние памятники.

В ведомстве заявили, что в рамках нового проспекта Античный на месте, где раньше был пустырь, уже построены новые подъезды к домам и школе. К ответу департамент приложил фото, где пешеходный переход пока упирается в гору песка.

Ранее в этот же день жители Прокопьевска пожаловались на гигантскую сосульку размером с двухэтажный дом. По их словам, ледяной нарост, который образовался на крыше здания над участком дороги, по которому ходят люди, при этом опасный участок никак не огорожен.

