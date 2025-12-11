Реклама

Экономика
15:06, 11 декабря 2025Экономика

Жители российского города испугались гигантской сосульки с двухэтажный дом

Жители Прокопьевска пожаловались на гигантскую сосульку с двухэтажный дом
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Прокопьевска Кемеровской области испугались гигантской сосульки высотой с двухэтажный дом, которая образовалась на одном из жилых зданий. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Siberia.

На записи, сделанной одним из жильцов дома на улице Шишкина, можно увидеть крупный ледяной нарост, который образовался на крыше здания над участком дороги, по которому ходят люди. При этом, жалуются местные жители в соцсетях, этот участок никак не огорожен. Они отметили, что боятся самостоятельно сбивать сосульку и поэтому просят сотрудников коммунальных служб оперативно решить эту проблему.

Ранее россиянам назвали порядок действий при падении на льду.

