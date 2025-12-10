Россиянам дали советы при падении на льду

Юрист Сорокин: При падении на льду зафиксируйте ситуацию и найдите свидетелей

При падении на льду следует совершить ряд действий, чтобы получить компенсацию. Советы на этот счет россиянам дал юрист Никита Сорокин в разговоре с телеканалом «Мир».

В первую очередь специалист призвал зафиксировать ситуацию на фото или видео, а также вызвать скорую помощь, не покидая места происшествия. Если рядом есть свидетели, стоит заручиться их поддержкой и взять у них номера телефонов — когда начнутся судебные разбирательства, те должны на них присутствовать. «Вы проходите курс лечения, после чего можно предъявить претензии с приложением всех чеков о тратах к определенным организациям, на территории которых произошло падение. Человек может упасть даже на территории торгового комплекса. Если представители организаций вам отказывают, вопрос решается в судебном порядке», — поделился информацией Сорокин.

Эксперт отметил, что если удастся доказать, что очистка уборка места происшествия от снега и льда велась ненадлежащим образом, размер денежной компенсации пострадавшему будет зависеть от степени тяжести травмы. «Не забудьте про моральный вред. Все справки от психологов помогут увеличить сумму компенсации», — заключил он.

