В России заявили о попадании оружия с Украины к террористам и преступным группировкам

Дипломат Жданова: Оружие с Украины попадает к преступным группировкам

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с РИА Новости заявила о том, что оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке и Латинской Америке, а также на Ближний Восток.

Дипломат отметила, что незаконный оборот боеприпасов угрожает международной безопасности, а украинские власти нарушают учет переданной им военной помощи, в силу чего вооружения из стран НАТО и Евросоюза попадают на черные рынки.

«В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке», — подчеркнула Жданова.

Она указала, что в Сирии обнаруживались штурмовые винтовки и автоматы чешского производства и боеприпасы к ним, согласно маркировкам, они были переданы на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в марте 2023 года. Дипломат добавила, что наибольшее опасение вызывает попадание в руки преступников переносных зенитно-ракетных комплексов, из которых можно атаковать гражданские самолеты.

О контрабанде иностранного вооружения с Украины в апреле сообщал президент России Владимир Путин. Он отметил, что такое оружие появляется у преступников из Африки и Бразилии, и связал контрабанду западного оружия с высоким уровнем коррупции на Украине.

