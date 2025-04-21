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19:33, 21 апреля 2025Бывший СССР

Путин рассказал о контрабанде поставляемого Украине оружия

Путин: Поставляемое Украине оружие оказывается на черных рынках
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Оружие, поставляемое Украине западными союзниками, постоянно оказывается на черных рынках. О контрабанде иностранного вооружения рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Поставки оружия, которые осуществляются из западных стран, — это оружие оказывается на черных международных рынках», — рассказал российский лидер.

Он отметил, что такое оружие появляется у преступников из Африки и Бразилии, и связал контрабанду западного оружия с высоким уровнем коррупции на Украине.

Ранее Путин заявил, что победа в конфликте на Украине будет за Россией. По его словам, западные политики начали понимать, что нанести Москве стратегическое поражение на поле боя невозможно.

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