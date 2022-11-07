Товарооборот между Россией и Китаем вырос до $153,938 млрд за десять месяцев 2022 года

Товарооборот России и Китая с января по октябрь 2022 года увеличился в годовом исчислении на 33 процента, достигнув отметки в 153,938 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По информации таможни, экспорт из Китая в Россию за десять месяцев увеличился на 12,8 процента и составил около 59,596 миллиарда долларов, а импорт российских товаров и услуг вырос на 49,9 процента — до 94,342 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что эксперты наблюдают тренд на рост продаж китайских товаров — к июлю почти вдвое увеличились продажи телевизоров из КНР.

В июле Китай сократил до нуля инвестиции в Россию в рамках проекта «Один пояс — один путь».

