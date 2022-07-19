Россияне закупились китайскими телевизорами

«Известия»: продажи телевизоров китайских брендов в России выросли вдвое

Продажи телевизоров китайских брендов в России увеличились почти вдвое, сообщили «Известиям» представители маркетплейсов.

На Ozon в мае они выросли на 95 процентов относительно того же месяца прошлого года. За январь-май среди китайских брендов больше всего выросли в годовом выражении продажи телевизоров Haier, Fusion, Harper и Xiaomi. Причем у Haier зафиксирован почти десятикратный рост продаж. Первое место по штучным продажам телевизоров среди китайских брендов занимает Xiaomi.

В Wildberries тоже заметили всплеск покупок брендов из КНР. Наиболее популярны модели с функцией Smart TV, с HD-разрешением и диагональю 32 дюйма стоимостью около 15-16 тысяч рублей. Бренды-лидеры по штучным продажам на маркетплейсе — BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung.

«Модели китайских брендов можно спокойно приобрести в любом магазине, в отличие от Samsung, LG или Sony. Кроме того, в случае трех последних производителей неясно, как именно они попали в страну и какая гарантия у них есть», — сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что российские каршеринговые сервисы, потеряв западных и японских партнеров, стали пополнять свой парк китайскими машинами.