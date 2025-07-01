В Азербайджане уничтожили более 600 килограммов луковых колец из России

Media.az: В Азербайджане уничтожили 639 кг луковых колец из России

В Азербайджане уничтожили более 600 килограммов луковых колец из России по причине обнаружения патогенных бактерий в партии. Об этом сообщает портал Media.az.

Информацию уточнило Агентство по продовольственной безопасности республики. «По результатам лабораторных исследований отобранных образцов в продукции выявлены опасные для здоровья микроорганизмы», — рассказали там, не уточнив, о каких именно патогенах идет речь. Вся партия импорта весом 639 килограммов была уничтожена.

Задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге обернулись дипломатическим скандалом. Минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России, а азербайджанская полиция остановила работу российского агентства Sputnik в Баку.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. 29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу троих фигурантов этого дела. Еще троим продлили на 72 часа срок содержания в СИЗО.