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01:12, 1 июля 2025Бывший СССР

Экс-премьер Украины заявил о катастрофе в газовом секторе страны

Азаров: Действия Киева приводят к катастрофе в газовом секторе Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Danil Shamkin / Global Look Press

Упадок и полная остановка украинской газотранспортной системы (ГТС) свидетельствуют о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

По его словам, раньше на входе в украинскую ГТС закачивалось 300 миллиардов кубов газа, проходя через Украину и южные области России, выходило в сторону Европы 175 миллиардов кубов. Как уточнил политик, сейчас ситуация такова, что «входит 0 и выходит 0».

«На примере украинской ГТС просматривается стратегия катастрофы целой страны», — подчеркнул Азаров.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Украине стоит предложить США участие в работе системы ГТС республики для возобновления транзита газа после окончания боевых действий.

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