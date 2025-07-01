Азаров: Действия Киева приводят к катастрофе в газовом секторе Украины

Упадок и полная остановка украинской газотранспортной системы (ГТС) свидетельствуют о целенаправленных действиях киевского режима для создания катастрофы, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

По его словам, раньше на входе в украинскую ГТС закачивалось 300 миллиардов кубов газа, проходя через Украину и южные области России, выходило в сторону Европы 175 миллиардов кубов. Как уточнил политик, сейчас ситуация такова, что «входит 0 и выходит 0».

«На примере украинской ГТС просматривается стратегия катастрофы целой страны», — подчеркнул Азаров.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил, что Украине стоит предложить США участие в работе системы ГТС республики для возобновления транзита газа после окончания боевых действий.