Порошенко: США должны принять участие в ГТС Украины ради транзита газа

Украине стоит предложить США участие в работе газотранспортной системы (ГТС) республики для возобновления транзита газа после окончания боевых действий. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По его словам, у Киева есть много предложений для Вашингтона, которые были бы выгодны для обеих стран как по вопросам экономики, так и по вопросам безопасности. Он добавил, что США моут участвовать в газотранспортной системе Украины, которая должна остаться основной для поставок энергоносителей для Европы вопреки проектам «Северных потоков».

Экс-президент также сообщил, что правительство должно предоставить всю информацию о состоянии соглашения об украинских полезных ископаемых и что Верховная Рада должна собраться на срочное заседание и принять соответствующе обращение относительно ГТС.

Ранее Порошенко заявил о неполномочности делегации Украины на переговорах с США. Он рассказал, что, согласно президентскому указу, представлять Украину без заранее утвержденных директив имеет право глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.