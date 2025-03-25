Порошенко заявил о неполномочности делегации Украины на переговорах с США

Порошенко: Делегация Украины на переговорах с США не могла представлять Киев

Делегация Украины на переговорах с США в Саудовской Аравии не могла представлять Киев без директив, об утверждении которых не сообщалось. О неполномочности украинских переговорщиков заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

Порошенко рассказал, что, согласно президентскому указу, представлять Украину без заранее утвержденных директив имеют право глава государства, премьер-министр и министр иностранных дел.

«Мы ничего не слышали об утверждении таких директив, являющихся официальным документом (...) Это значит, что делегация, которая поехала, (...) должна иметь директивы, а мы публично должны знать границы этих ограничений», — заявил политик.

Ранее стало известно, что США и Украина проведут новый раунд переговоров. Об изменении состава делегации не сообщалось.