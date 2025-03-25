France-Presse: США и Украина проведут новый раунд переговоров 25 марта

Американская и украинская делегации проведут новый раунд переговоров в Эр-Рияде 25 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в делегации Украины.

«Мы по-прежнему работаем с американцами», — заявил украинский источник агентства.

Ранее The Guardian сообщил, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

Вечером 23 марта состоялась первая встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор «достаточно полезным».