США и Украина проведут новый раунд переговоров

Американская и украинская делегации проведут новый раунд переговоров в Эр-Рияде 25 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в делегации Украины.
«Мы по-прежнему работаем с американцами», — заявил украинский источник агентства.
Ранее The Guardian сообщил, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.
Вечером 23 марта состоялась первая встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор «достаточно полезным».