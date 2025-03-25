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11:34, 25 марта 2025Мир

США и Украина проведут новый раунд переговоров

France-Presse: США и Украина проведут новый раунд переговоров 25 марта
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

Американская и украинская делегации проведут новый раунд переговоров в Эр-Рияде 25 марта. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в делегации Украины.

«Мы по-прежнему работаем с американцами», — заявил украинский источник агентства.

Ранее The Guardian сообщил, что США и Украина проведут еще один раунд переговоров в Эр-Рияде после того, как американская сторона закончит встречу с российскими представителями.

Вечером 23 марта состоялась первая встреча представителей Украины и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский назвал состоявшийся разговор «достаточно полезным».

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