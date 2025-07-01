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01:26, 1 июля 2025Мир

В Швеции усилят надзор за иностранными судами в своих территориальных водах

Швеция усилит надзор за иностранными судами в Балтийском море с 1 июля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С 1 июля Швеция усиливает надзор за иностранными судами в своих территориальных водах, в том числе в Балтийском море. По заявлению властей страны, это сделано для того, чтобы противодействовать прохождению танкеров, которые якобы причастны к перевозке российских энергоресурсов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что надзор будет включать в себя сбор данных о страховке судов. Это будет касаться не только тех судов, которые заходят в порты Швеции, но и тех, что заходят в территориальные воды или исключительную экономическую зону.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон считает, что нововведения помогут стране и ее союзникам собирать информацию о судах, которая в дальнейшем может потребоваться для подготовки санкций.

Ранее Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам.

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