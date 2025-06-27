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22:25, 27 июня 2025Россия

Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

Кабмин РФ денонсировал соглашение со Швецией о информации о ядерных установках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам, передает ТАСС.

Речь идет о договоре между правительством СССР и Стокгольмом об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, которое было подписано 13 января 1988 года. Глава кабмина поручил МИД России уведомить шведскую сторону о принятом решении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации участия Москвы в соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе. Подписантами договора выступают Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк развития и развития и Европейское сообщество по атомной энергии.

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