Россия денонсировала соглашение со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам

Кабмин РФ денонсировал соглашение со Швецией о информации о ядерных установках

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения со Швецией об обмене информацией по ядерным установкам, передает ТАСС.

Речь идет о договоре между правительством СССР и Стокгольмом об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках, которое было подписано 13 января 1988 года. Глава кабмина поручил МИД России уведомить шведскую сторону о принятом решении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации участия Москвы в соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе. Подписантами договора выступают Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк развития и развития и Европейское сообщество по атомной энергии.

