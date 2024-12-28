Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе

Путин денонсировал участие РФ в соглашении о ядерно-экологической программе

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации участия Москвы в соглашении о многосторонней ядерно-экологической программе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что соглашение позволяло минимизировать радиационное загрязнение на северо-западе России. «Однако, по информации Министерства иностранных дел РФ, сотрудничество в рамках соглашения фактически было тяжелым еще в 2015-2017 годах», — приводит агентство сопроводительные документы.

Подписантами договора выступают Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк развития и развития и Европейское сообщество по атомной энергии.

В 2023 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

