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16:16, 13 октября 2023Среда обитания

Россия перевыполнила свои обязательства по защите климата

Матвиенко заявила о перевыполнении РФ обязательств по Киотскому протоколу
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации РФ / Flickr

Россия перевыполнила свои обязательства по Киотскому протоколу к Рамочной конвенции Организации объединенных наций (ООН) об изменении климата. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентского саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели.

По словам спикера Совфеда, благодаря России в атмосферу не попало 40 миллиардов тонн эквивалента углекислого газа (CO2). В то же время объем выбросов парниковых газов в мире вырос в 2,5 раза. Матвиенко отметила, что на повестке дня у российских властей остается оздоровление водоемов и обеспечение россиян чистой водой. Для выполнения этих целей строятся и совершенствуются очистные сооружения на озере Байкал, реках Волга и Дон, передает «СенатИнформ».

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В 2015 году схожие данные об экологических успехах РФ приводил президент Владимир Путин на климатической конференции ООН в Париже. Тогда он оценил объем мировых выбросов CO2 в 46 миллиардов тонн. Этому Путин противопоставил 40 миллиардов тонн парниковых газов, выброс которых Россия не допустила, передает РИА Новости.

Киотский протокол был подписан в 1997 году на международном саммите, прошедшем под эгидой ООН. Участники встречи обязались к 2012 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 5,2 процента, исходя из объемов 1990 года. Для того чтобы протокол вступил в действие, была необходима его ратификация странами, на долю которых приходится не менее 55 процентов выбросов парниковых газов.

В мае 2022 года в Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении и Киотском протоколе, которые предусматривают обязательства по спасению планеты от глобального потепления и снижению вредных выбросов. По мнению депутатов, соглашения потеряли актуальность, а решение экологических проблем возможно и без подобных договоров.

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    Виктория Клабукова
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