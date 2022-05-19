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Среда обитания

Власти России предложили отказаться от обязательств по спасению планеты

В Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении и Киотском протоколе

Фото: Maxim Tolchinskiy / Unsplash

В Госдуме предложили прекратить участие России в Парижском соглашении и Киотском протоколе, которые предусматривают обязательства по спасению планеты от глобального потепления и снижению вредных выбросов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет об итогах заседания комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Зампредседателя комитета Георгий Арапов отметил, что указанные международные обязательства потеряли актуальность, и от них необходимо освободить страну в условиях санкций. По словам депутата, решение экологических проблем возможно и без подобных соглашений.

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«Парижское соглашение не повлияло ни на отстаивание экологических инициатив, ни на разработку изменений в законодательство, а в условиях антироссийских санкций непонятна целесообразность участия в нем», — заявил Арапов. После согласования в парламенте вопрос о прекращении участия в соглашениях рассмотрит правительство.

В 2016 году 175 стран подписали Парижское соглашение, цель которого — не допустить рост среднемировых температур выше отметки 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Киотский протокол был принят в 1997 году — документ предполагает сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу.

Нина Ташевская
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