На Украине пожаловались на предложения о немедленных переговорах с Россией

Ермак: Киеву приходится объяснять всем, почему переговоры с Россией невозможны

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался, что многие предлагают Киеву начать немедленные переговоры с Россией, передает РИА Новости. В частности, такие предложения звучали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ермак заявил, что украинцам приходится всем объяснять, почему они сейчас не готовы идти на контакты с Москвой. Однако глава офиса Владимира Зеленского все же уточнил, что надо выслушивать все звучащие предложения.

По словам Ермака, в прошлые годы проводилось множество переговоров в Минском или Нормандском форматах, но они оказались безрезультатны.

Глава офиса украинского президента также выступил против заморозки конфликта с Россией. По его мнению, Киев никогда не согласится на такое развитие событий.