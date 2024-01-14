На Украине пожаловались на предложения о немедленных переговорах с Россией
Ермак: Киеву приходится объяснять всем, почему переговоры с Россией невозможныСюжетВсемирный экономический форум в Давосе
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пожаловался, что многие предлагают Киеву начать немедленные переговоры с Россией, передает РИА Новости. В частности, такие предложения звучали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ермак заявил, что украинцам приходится всем объяснять, почему они сейчас не готовы идти на контакты с Москвой. Однако глава офиса Владимира Зеленского все же уточнил, что надо выслушивать все звучащие предложения.
По словам Ермака, в прошлые годы проводилось множество переговоров в Минском или Нормандском форматах, но они оказались безрезультатны.
Глава офиса украинского президента также выступил против заморозки конфликта с Россией. По его мнению, Киев никогда не согласится на такое развитие событий.