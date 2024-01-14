На Украине выступили против заморозки конфликта с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не согласна на заморозку конфликта с РФ

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что власти страны не согласны на заморозку конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции в Давосе Ермак выступил против заморозки конфликта с Россией и подчеркнул, что администрация Зеленского никогда не соглашалась на такой сценарий развития событий. «Это неприемлемо для украинского общества и, конечно, для президента и его команды», — отметил он.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на пресс-конференции Всемирного экономического форума в Давосе призвал включить Россию в переговоры по Украине. «Тем или иным способом мы должны найти путь к включению России в процесс. Не будет мира без того, чтобы Россия могла сказать свое слово», — сказал политик.