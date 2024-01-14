На Украине признали отсутствие единой позиции у сторонников Киева

Киев заявил об отсутствии единой позиции на встрече нацсоветников в Давосе

Среди участников встречи в Давосе советников по национальной безопасности, посвященной киевской «формуле мира», не было единства. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает ТАСС.

«Было бы неправдой сказать, что все разделяют одну позицию», — признал он. Чиновник добавил, что украинской делегации пришлось каждому разъяснять, почему Киев считает неприемлемым садиться за стол переговоров с Москвой. При этом он оценил саму встречу как успешную.

В переговорах по украинской «формуле мира» 14 января приняли участие более 80 делегаций, включая 18 из Азии и 12 из Африки. Встреча прошла по инициативе Украины и Швейцарии. Представитель Евросоюза рассказал, что страны Глобального Юга просят учитывать интересы России, особенно ярко эту позицию продвигали представили Бразилии и ЮАР.