Стало известно о просьбах стран Юга учитывать интересы России по Украине

ТАСС: страны Юга в Давосе просят учитывать интересы России по Украине

Страны Глобального Юга на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе просят учитывать интересы России. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров, если слова приводит ТАСС.

По его словам, особенно ярко эту позицию продвигали представили Бразилии и ЮАР.

В то же время западные партнеры Украины призвали страны Глобального Юга повлиять на позицию Москвы относительно конфликта.

В переговорах приняли участие более 80 делегаций, включая 18 из Азии и 12 из Африки. Встреча прошла по инициативе Украины и Швейцарии.