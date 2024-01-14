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21:59, 14 января 2024Мир

Стало известно о просьбах стран Юга учитывать интересы России по Украине

ТАСС: страны Юга в Давосе просят учитывать интересы России по Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Страны Глобального Юга на переговорах по украинской «формуле мира» в Давосе просят учитывать интересы России. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Евросоюза после переговоров, если слова приводит ТАСС.

По его словам, особенно ярко эту позицию продвигали представили Бразилии и ЮАР.

В то же время западные партнеры Украины призвали страны Глобального Юга повлиять на позицию Москвы относительно конфликта.

В переговорах приняли участие более 80 делегаций, включая 18 из Азии и 12 из Африки. Встреча прошла по инициативе Украины и Швейцарии.

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      Марина Совина
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