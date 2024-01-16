Слуцкий раскритиковал вариант проведения мирного саммита по Украине без России

Слуцкий назвал очередной тратой времени мирный саммит по Украине в Давосе без РФ

Глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий раскритиковал вариант проведения мирного саммита по Украине в Давосе (Швейцария) без участия России. Он назвал такой расклад очередной тратой времени и безрезультатной инициативой в беседе с РИА Новости.

«Выраженная готовность Швейцарии его организовать скорее "дань по инерции" общезападному тренду, но все более уходящему. Швейцарский министр иностранных дел буквально днями ранее на полях экономического форума в Давосе заявил, что "не будет мира без того, чтобы дать слово России". И такая точка зрения далеко не единственная», — напомнил Слуцкий.