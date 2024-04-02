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15:02, 2 апреля 2024Экономика

В Европе заявили об отсутствии решения по замороженным российским активам

Еврокомиссар Джентилони: ЕК не видит решений по доходам с российских активов
Паоло Джентилони

Паоло Джентилони. Фото: Caisa Rasmussen / TT News Agency / Reuters

В Европе не видят решений по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них», — уточнил он. Джентилони отметил, что, вероятно, Еврокомиссия в ближайшее время не примет решение по доходам с заблокированных средств РФ.

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Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов. По данным издания, доход, полученный из замороженных российских активов до 15 февраля 2024 года, останется у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

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