В Европе заявили об отсутствии решения по замороженным российским активам

Еврокомиссар Джентилони: ЕК не видит решений по доходам с российских активов

В Европе не видят решений по использованию доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, его слова приводит РИА Новости.

«Речь идет о замороженных активах в 250 миллиардов, мы говорим об использовании доходов с них», — уточнил он. Джентилони отметил, что, вероятно, Еврокомиссия в ближайшее время не примет решение по доходам с заблокированных средств РФ.

Ранее газета Politico сообщила, что Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пяти миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов. По данным издания, доход, полученный из замороженных российских активов до 15 февраля 2024 года, останется у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.