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03:30, 28 марта 2024Экономика

ЕС отказался от передачи Киеву дохода от российских активов

ЕС отказался от передачи Киеву €5 млрд дохода от российских активов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Евросоюз решил отказаться от передачи Украине пять миллиардов евро, полученные в качестве доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, доход, полученный из замороженных российских доходов до 15 февраля 2024 года, останется у брюссельского центрального депозитария Euroclear для покрытия затрат на текущие и потенциальные издержки судебных процессов в России и других странах.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг призвал Европу быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов. Он подчеркнул, что речь идет о праве собственности, поэтому перераспределение доходов должно быть тщательно продумано.

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      Юлия Мискевич
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