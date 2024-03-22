МИД Австрии призвал к осторожности в вопросе российских активов

Глава МИД Австрии Шалленберг призвал к осторожному использованию активов России

Европа должна быть осторожной в вопросе использования замороженных российских активов, так как речь идет о праве собственности. К этому призвал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

Шалленберг выступил с заявлением перед комитетом по внешней политике Национального совета (нижней палаты парламента) Австрии. Он подчеркнул, что обсуждается именно использование процентов с доходов от российских активов.

Глава МИД Австрии отметил, что перераспределение доходов от активов России на помощь Украине должно быть тщательно продумано. Он указал, что механизм должен быть безупречным, поскольку речь идет о посягательстве на право собственности.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отсутствии боязни России из-за замороженных активов. Он сказал, что Евросоюз продолжит работу по изъятию доходов для финансовой поддержки Украины.