В ЕС заявили об отсутствии боязни России из-за активов

Глава Евросовета Мишель: ЕС не боится ответных шагов РФ по замороженным активам

Европейский союз (ЕС) не боится ответных шагов России после использования замороженных российских активов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Reuters.

Мишель выступил с заявлением в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул, что Евросоюз продолжит работу по изъятию доходов с замороженных российских активов.

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине», — заявил глава Евросовета. По его мнению, процесс передачи доходов от российских активов Украине является честным.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла сценарий передачи доходов от российских активов Украине. По ее словам, ЕС сможет уже к 1 июля передать один миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Киевом.

