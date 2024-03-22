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01:59, 22 марта 2024Мир

В ЕС раскрыли сценарий передачи доходов от российских активов Украине

Фон дер Ляйен: ЕС сможет к 1 июля передать Украине €1 млрд доходов от активов РФ
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз (ЕС) сможет уже к 1 июля передать 1 миллиард евро доходов от российских активов для закупок оружия Украине, если получится быстро завершить разработку механизма их изъятия. Такой сценарий раскрыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

На пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе она уточнила, что в 2024 году ЕК надеется в общей сложности получить около 3 миллиардов евро, если механизм экспроприации этих доходов будет утвержден.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам саммита не смогли утвердить решение по замороженным российским активам и поручили министрам продолжить работу.

Еврокомиссия предложила передать Киеву замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.

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      Марина Совина
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