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22:51, 20 апреля 2024Россия

В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Украины

Депутат Белик: конфискация российских активов ставит на США клеймо мошенников

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Решение о конфискации российских активов в пользу Украины негативно скажется на США. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, любые государственные активы являются неприкасаемыми. Решение об их изъятии, по мнению Белика, ставит на американские власти клеймо мошенников и воров.

Парламентарий отметил, что это решение «раздуло огромный международный скандал». В связи с этим желающих инвестировать в американскую экономику станет меньше, подчеркнул Белик.

Ранее Палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За него проголосовали 360 конгрессменов, против — 58.

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      Евгений Силаев
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