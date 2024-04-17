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14:47, 17 апреля 2024Мир

Швейцария отказалась помогать в конфискации российских активов

Парламент Швейцарии отклонил предложение присоединиться к конфискации активов РФ

Фото: Unsplash

Парламент Швейцарии отклонил предложение правительства присоединиться к возглавляемой США рабочей группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO). Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального собрания.

В Национальном совете — нижней палате швейцарского парламента — 101 депутат выступил против предложения депутата от партии «Зеленых» Франциски Райзер, которая предложила официально стать частью REPO. При этом 80 членов парламента поддержали идею о присоединении к группе, а шесть человек воздержались.

«Нижняя палата [парламента] отклонила предложение парламентской группы "Зеленых". Теперь это исключено из обсуждения», — говорится в тексте.

В заявлении подчеркивается, что текущий формат взаимодействия с группой «работает достаточно эффективно», а официальное присоединение Швейцарии к ней может вызвать вопросы о нейтральном статусе страны.

Ранее Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) отметил, что правительство Швейцарии не намерено присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов.

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      Лина Пивоварова
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