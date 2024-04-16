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06:48, 16 апреля 2024Экономика

В Швейцарии раскрыли позицию по конфискации российских активов

РБК: Швейцария отказалась помогать G7 в поиске замороженных российских активов
СюжетСанкции против России:

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Правительство Швейцарии не намерено присоединяться к международной группе по поиску и конфискации замороженных российских активов (REPO). Об этом передает РБК со ссылкой на Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER).

В ведомстве подчеркнули, что Швейцария хорошо выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне.

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«По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO», — отказались в EAER.

При этом Берн наблюдает за работой партнеров в области передаче Украине замороженных российских активов. Швейцария учтет свою правовую систему для принятия решений, если все-таки решит присоединиться к специальной группе.

Швейцария, долгое время сохранявшая нейтралитет на мировой арене, присоединилась почти ко всем европейским санкциям против России, введенным после начала военных действий на Украине. В рамках этих ограничений Берн заблокировал российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков — 8,1 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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