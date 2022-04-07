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Швейцария заблокировала российские активы на 8 миллиардов долларов

Сумма заблокированных Швейцарией российских активов составила $8 млрд

Фото: Guadalupe Pardo / Reuters

В рамках санкций Швейцария заблокировала российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (около 8 миллиардов долларов), заявил представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер. Его цитирует Bloomberg.

«Около 7,5 миллиарда франков были заблокированы из-за санкций в отношении России. Столько, сколько почти ни одна другая страна в мире не заблокировала», — подчеркнул Боллинджер. Он добавил, что Россия потеряла доступ к средствам, заблокированным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации. По словам Боллинджера, сумма всех российских активов в швейцарских банках составляет от 150 до 200 миллиардов франков.

После начала спецоперации на Украине Швейцария отказалась от традиционной для нее позиции нейтралитета и поддержала санкции ЕС против России. Кроме того, в начале апреля страна заморозила десять объектов недвижимости (домов и квартир), которые принадлежат гражданам России. Мера лишила владельцев возможности сдать их в аренду или продать.

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Швейцарские власти решили заморозить, но не конфисковывать активы попавших под санкции россиян. По словам Боллинджера, в этом решении страна придерживается многолетней практики, в рамках которой имущество и активы только блокируются, но формально по-прежнему принадлежат попавшим под санкции лицами. Для отмены права собственности в Швейцарии отсутствуют необходимые законодательные основания, добавил он.

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Софья Ермакова
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