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Швейцария ввела санкции против принадлежащей россиянам недвижимости

Швейцария заморозила в рамках санкций десять принадлежащих россиянам объектов недвижимости

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза (ЕС) против России и заморозила десять объектов недвижимости, принадлежащие россиянам. Информацию о введенных ограничениях ТАСС подтвердил официальный представитель Государственного секретариата экономики (SECO) Швейцарской Конфедерации Фабиан Майенфиш.

По данным швейцарских СМИ, власти кантонов Швейцарии проинформировали федеральное правительство, что в рамках антироссийских санкций установили режим блокирования десяти домов и квартир в собственности российских граждан. Отмечается, что пока действуют ограничительные меры владельцы объектов не смогут ни продать их, ни сдать в аренду.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение санкций против России. Шольц заявил, что Германия обсудит с партнерами новые меры против РФ и продолжит поддержку Украины оружием.

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Марина Совина
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