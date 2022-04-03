В Германии допустили ужесточение санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия обсудит с партнерами новые меры против России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение санкций против России. Его слова в воскресенье, 3 апреля, приводит РИА Новости.

Шольц заявил, что Германия обсудит с партнерами новые меры против РФ и продолжит поддержку Украины оружием.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц в феврале предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Россией, отказавшись от вступления Киева в НАТО, однако президент отверг возможность мирного решения вопроса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.