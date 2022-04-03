Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии допустили ужесточение санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия обсудит с партнерами новые меры против России
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил ужесточение санкций против России. Его слова в воскресенье, 3 апреля, приводит РИА Новости.

Шольц заявил, что Германия обсудит с партнерами новые меры против РФ и продолжит поддержку Украины оружием.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц в феврале предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Россией, отказавшись от вступления Киева в НАТО, однако президент отверг возможность мирного решения вопроса.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин поручил расследовать призыв украинского мэра убивать россиян
В Китае выявили новый подвариант омикрон-штамма
Кадыров рассказал о помощи жителей Донбасса в выявлении диверсантов
Россия запросила Совбез ООН собраться из-за провокации в Буче
США пообещали очень скоро ввести санкции против руководства России из-за Украины
Кулеба потребовал ужесточить готовящиеся антироссийские санкции
Врач предупредил о смертельной опасности храпа
Тарпищев дал совет Медведеву из-за предстоящей операции
Объявлена дата похорон актрисы Яковлевой
Швейцария ввела санкции против принадлежащей россиянам недвижимости
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.