Стало известно об отказе Зеленского от предложения Шольца по России

WSJ: канцлер ФРГ Шольц предложил лидеру Украины Зеленскому способ разрешить конфликт с РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в феврале предложил лидеру Украины Владимиру Зеленскому способ разрешить конфликт с Россией, отказавшись от вступления Киева в НАТО, однако президент отказался отказался от мирного решения вопроса. Об этом стало известно газете Wall Street Journal (WSJ).

«На встрече в Мюнхене 19 февраля он сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — отмечает издание. Также указывается, что соглашение бы подписали президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден, которые совместно гарантировали бы безопасность Украины.

Украинский лидер в ответ отказался от возможности урегулировать конфликт, отметив, что большинство жителей бывшей советской республики якобы поддерживают вступление страны в НАТО. «Его ответ заставил немецких чиновников обеспокоиться, что шансы на мир тают», — пишет газета.

Ранее Зеленский признал невозможность вступления Украины в НАТО. Однако он подчеркивал, что страна все еще нуждается в долгосрочных и юридически закрепленных гарантиях безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.