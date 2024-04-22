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08:43, 22 апреля 2024Экономика

Володин рассказал о последствиях решения США о конфискации российских активов

Володин: у России появились все основания принять решения по зарубежным активам

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США пошли на неправомерные действия, приняв решение о конфискации российских активов. Мнение о последствиях принятия соответствующего закона в Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, Вашингтон «совершил кражу». Такой шаг американских властей подорвет доверие к стране со стороны других государств, инвесторов и бизнеса, так как он разрушил принцип неприкосновенности собственности, подчеркнул председатель Госдумы. Теперь любая страна сможет поступить аналогичным образом, а у России появились «все основания принять симметричные решения» по зарубежным активам.

Володин отметил, что принятие закона в США призвано спровоцировать Евросоюз (ЕС) на конфискацию активов России, что окажется разрушительным для европейской экономики. Если в США заблокированы только 5-6 миллиардов долларов российских средств, то в ЕС заморожено 210 миллиардов, рассказал председатель Госдумы.

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Володин заявил, что США «перестали верить в победу киевского режима». Именно поэтому Вашингтон готов выделять новые пакеты помощи только в кредит. По его словам, деньги Украине придется возвращать из своих средств, либо из переданных Украине российских активов.

Палата представителей Конгресса США на внеплановой сессии 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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