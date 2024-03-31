Всемирный банк предрек Украине банкротство

Во Всемирном банке заявили о возможном банкротстве Украины в 2025 году

В случае отказа в списании долгов Украины со стороны стран Запада, страну может ждать банкротство уже в 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник во Всемирном банке.

Уточняется, что в проектом документе о выделении средств открыто констатировалось катастрофическое положение государственных финансов Украины — причиной стали спад в экономике и сокращение объемов внешней поддержки.

Однако если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Украины, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство, отметил источник.

29 марта Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, почти миллиард долларов выделила Япония, еще около 500 миллионов — Великобритания. Средства пойдут на бюджетные расходы для гуманитарных и социальных нужд Украины.

26 марта стало известно, что Киев получил транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 880 миллионов долларов. Деньги были выделены в рамках программы расширенного финансирования EFF.