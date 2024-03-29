Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:22, 29 марта 2024Экономика

Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

Шмыгаль: Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка в рамках займа

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в соцсети Х.

«Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan)», — написал премьер.

По словам Шмыгаля, почти миллиард долларов выделила Япония, еще около 500 миллионов — Великобритания. Средства пойдут на бюджетные расходы для гуманитарных и социальных нужд Украины.

26 марта стало известно, что Киев получил транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 880 миллионов долларов. Деньги были выделены в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала о наборе веса из-за депрессии

      Россиянин отправился в джунгли в одиночку и едва спасся от диких зверей

      Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

      Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

      Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

      Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

      Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

      Вывозить российскую пшеницу станет дороже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше