Шмыгаль: Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка в рамках займа

Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в соцсети Х.

«Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan)», — написал премьер.

По словам Шмыгаля, почти миллиард долларов выделила Япония, еще около 500 миллионов — Великобритания. Средства пойдут на бюджетные расходы для гуманитарных и социальных нужд Украины.

26 марта стало известно, что Киев получил транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 880 миллионов долларов. Деньги были выделены в рамках программы расширенного финансирования EFF.