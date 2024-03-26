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13:09, 26 марта 2024Бывший СССР

Украина получила транш помощи от МВФ

Шмыгаль: Украина получила от МВФ транш помощи в размере 880 миллионов долларов

Фото: Nyimas Laula / Reuters

Украина получила транш помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 880 миллионов долларов. Об этом сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль в Telegram.

«Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF. Средства помогут покрыть приоритетные расходы и поддерживать макроэкономическую стабильность», — написал Шмыгаль.

Он поблагодарил МВФ за поддержку и рассказал, что Киев продолжает выполнять обязанности перед партнерами и уже готовится к следующему рассмотрению программы.

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что у Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву. При этом ряд экспертов дают еще более пессимистичный прогноз.

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