Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 26 марта 2024Бывший СССР

На Украине назвали срок исчерпания денег без помощи США

Депутат Рады Гетманцев: без помощи США у Украины закончатся деньги до конца лета

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

У Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву. Такой срок исчерпания средств назвал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «РБК-Украина».

«Если в апреле вопрос с деньгами от США не решится, то денег нам хватит до конца лета», — сказал нардеп, добавив, что правительство вместе с партнерами ищет дополнительные средства для бюджета.

При этом эксперты дали изданию более пессимистичный для Киева прогноз. По их словам, страна «более или менее обеспечена до июня», однако Украине необходимо минимум три миллиарда международного финансирования в месяц, а сейчас такую сумму получать не удается.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что дотации Запада составили половину госбюджета страны. Он добавил, что возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно.

Что думаешь? Оцени!
      Ткачев Егор
      Обсудить
      Последние новости

      Украина признала, что устроила теракт на Крымском мосту. Что в СБУ рассказали о нем и покушениях на россиян?

      В Подмосковье уточнили число пострадавших после теракта в «Крокусе»

      Пашинян раскрыл подробности заморозки участия в ОДКБ

      Предотвращение теракта в российском пункте приема гумпомощи попало на видео

      Россияне застряли в аэропорту почти на сутки по вине Китая

      Рогов высказался о восстановлении ДнепроГЭС

      В ЛДПР ответили на информацию о лишении Кологривого роли Жириновского

      Установлен владелец перехваченной в Петербурге рекордной партии кокаина

      В Госдуме придумали новый повод для передачи бизнеса государству

      В российском регионе пожаловались на москвичей из-за нехватки одного продукта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше