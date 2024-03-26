На Украине назвали срок исчерпания денег без помощи США

Депутат Рады Гетманцев: без помощи США у Украины закончатся деньги до конца лета

У Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву. Такой срок исчерпания средств назвал депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает «РБК-Украина».

«Если в апреле вопрос с деньгами от США не решится, то денег нам хватит до конца лета», — сказал нардеп, добавив, что правительство вместе с партнерами ищет дополнительные средства для бюджета.

При этом эксперты дали изданию более пессимистичный для Киева прогноз. По их словам, страна «более или менее обеспечена до июня», однако Украине необходимо минимум три миллиарда международного финансирования в месяц, а сейчас такую сумму получать не удается.

Ранее замминистра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что дотации Запада составили половину госбюджета страны. Он добавил, что возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно.