Бюджет Украины оказался наполовину состоящим из дотаций Запада

Замминистра экономики Украины Качка: дотации Запада составили половину бюджета

Дотации Запада составили половину государственного бюджета Украины и возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно. Об этом рассказал замминистра экономики страны Тарас Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50 процентов расходной части имеем — это финансовая помощь наших партнеров», — сказал Качка.

По его словам, Киев оказался в тяжелой зависимости, поскольку госбюджет не сможет десятилетиями наполовину состоять из помощи партнеров. Он подчеркнул, что вернуться к самообеспечению Украине будет трудно.

Качка уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, Евросоюза, США, и без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе финансирование образования.

Ранее в США представили проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержание не был включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса.