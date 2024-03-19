Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 19 марта 2024Бывший СССР

Бюджет Украины оказался наполовину состоящим из дотаций Запада

Замминистра экономики Украины Качка: дотации Запада составили половину бюджета

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Дотации Запада составили половину государственного бюджета Украины и возвращаться в прежний режим Киеву будет трудно. Об этом рассказал замминистра экономики страны Тарас Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН.

«Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50 процентов расходной части имеем — это финансовая помощь наших партнеров», — сказал Качка.

По его словам, Киев оказался в тяжелой зависимости, поскольку госбюджет не сможет десятилетиями наполовину состоять из помощи партнеров. Он подчеркнул, что вернуться к самообеспечению Украине будет трудно.

Качка уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, Евросоюза, США, и без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе финансирование образования.

Ранее в США представили проект бюджета на 2025 финансовый год, при этом в его содержание не был включен пункт о предоставлении Украине «критически важной» помощи сверх той суммы, которая до сих пор находится на обсуждении Конгресса.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума приняла закон об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО. Кого это коснется?

      На Украине назвали причину потери Авдеевки и некоторых деревень

      Пожилой женщине с необычной страстью дали совет

      Венгрия заблокировала выплаты Польше за поставки оружия Украине

      В России ответили на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы

      В России отчим получил девять лет колонии за издевательства над пасынком

      МИД России выразил демарш советнику-посланнику посольства Великобритании

      Четырехзвездочный плавучий отель начнет ходить по Байкалу

      В России предложили отменить один налог

      Пожилая пассажирка застряла в аэропорту на месяц из-за проблем с визой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше